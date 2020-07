Dominika Gwit w modnej sukience plus size. Zestawiła ją z kurtką z ciemnego dżinsu

Dominika Gwit-Dunaszewska w sukience plus size na lato

Dominika Gwit-Dunaszewska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje na tle drewnianej ściany w sukience do kostek. Kreacja została uszyta z ciemnej tkaniny z kolorowym wzorem. Posiada taśmę wokół okrągłego dekoltu, marszczenia ozdobne z przodu i z tyłu oraz guziki.

Aktorka zestawiła kreację z dżinsową kurtką, dzięki czemu nadała jej swobodnego charakteru. Kurtka jest zapinana na guziki, a z przodu posiada dwie praktyczne kieszenie. Do tego Dominika Gwit-Dunaszewska włożyła bordowe szpilki ze spiczastymi noskami. Sprawdziliśmy cenę sukienki marki Cellbes, która dostępna jest w wielu rozmiarach o 36 do 64. Za kreację plus size zapłacimy 259 zł.