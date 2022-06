Dominika Gwit zachwyca się mężem. Szczere wyznanie gwiazdy

Kim jest mąż Dominiki Gwit?

Wojciech Dunaszewski jest montażystą telewizyjnym. Dominika poznała go w 2016 roku przy okazji premiery spektaklu "Mayday 2", w którym występowała. "Wszedłem do garderoby, przywitaliśmy się, a potem obejrzałem sztukę. Była niezwykła, bo oboje z Michałem wcielali się w kilka postaci, i właśnie to, co zobaczyłem na scenie, sprawiło, że chciałem ją poznać" - opowiadał Dunaszewski w wywiadzie dla "Vivy!".