Dominika Gwit założyła modny kapelusz. Komentarz męża aktorki - bezcenny

Polskie wakacje Dominiki Gwit

Aktorka postanowiła zwiedzić w tym roku bardzo ciekawy zakątek naszego kraju. Kaszuby to wyjątkowo malownicze miejsce, gdzie nie brak różnych sposobów na to, aby przyjemnie spędzić czas. Miejsce to oferuje zarówno coś dla tych, którzy potrzebują się polenić, jak i dla wielbicieli aktywnego wypoczynku. Sama Dominika Gwit postanowiła wypróbować tę drugą formę spędzania czasu i pewnego dnia wybrała się na spływ kajakowy. Jak widać, atrakcji na urlopie nie brakuje!