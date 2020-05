Domowe maski do włosów, które nadadzą blasku i przyśpieszą porost. To tylko kilka składników

Kosmetyk idealny to taki, który jest dobrze do nas dopasowany, naturalny, a do tego najlepiej, gdyby nie kosztował miliona złotych. Przepis na niego jest prosty, a składniki najczęściej znajdziesz w swojej kuchni. Maski do włosów, to świetny sposób na odżywienie i nadanie blasku naszym kosmykom, a jeśli zrobienie go zajmuje tylko kilkanaście minut, to dlaczego nie spróbować?