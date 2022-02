Domowe SPA! Te urządzenia pomogą Ci zadbać o wygląd

Lubisz proste włosy? W takim razie potrzebujesz tej prostownicy

Prezentowana prostownica marki Remington zapewnia doskonały efekt, a jednocześnie dba o włosy, aby nie narażać ich na uszkodzenie. Sprzęt wyposażono w ceramiczne płytki, aby zredukować możliwość przegrzania włosów. Ponadto, są one nasączone olejkiem arganowym, aby nadawać blasku. Gwarantują także podwójną jonizację, chroniąc włosy i sprawiając, że każda fryzura wygląda jeszcze piękniej! Maksymalna temperatura pracy, to 230 stopni Celsjusza. Prostownica Remington jest wyposażona w automatyczny wyłącznik, abyś nie musiała martwić się, że urządzenie pracuje pod Twoją nieobecność. Regulacja temperatury, pozwala dopasować parametry do potrzeb Twoich włosów. Obrotowy przewód bardzo ułatwia obsługę prostownicy. Sprzęt nagrzewa się bardzo szybko – nie musisz już czekać wielu minut, aby rozpocząć prostowanie. To szczególnie ważne rano, kiedy spieszysz się do pracy.