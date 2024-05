Domowy nawóz do ogórków. Plony wzrosną o 25 procent

Wiele osób decyduje się na uprawę własnych owoców i warzyw, zwłaszcza ogórków. Bez względu na to, gdzie i jak zdecydujesz się je posadzić, kluczowe dla ich wzrostu i rozwoju jest zastosowanie odpowiedniego nawozu. Jak go przygotować?

Uprawa ogórków w Polsce nie jest trudna, jednak aby plony były obfite, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację. Kluczowym elementem jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby, co zapewni prawidłowy rozwój warzyw. To jednak nie wszystko. Jaka temperatura będzie najlepsza dla ogórków i na jaki naturalny nawóz warto się zdecydować?

Chociaż w sklepach ogrodniczych można znaleźć wiele konkretnych nawozów do warzyw, owoców i kwiatów, lecz często mają one chemiczny skład. Dlatego też lepiej zdecydować się na stworzenie domowej odżywki, która wzmocni rośliny.

Jak należy sadzić ogórki?

Podczas sadzenia ogórków należy uwzględnić kilka czynników. Te w gruncie najlepiej sadzić w drugiej połowie maja, ponieważ wtedy ryzyko przymrozków jest najmniejsze. Z kolei pod osłonami można zacząć uprawiać je wcześniej, już w kwietniu. Warto jednak pamiętać, że ta metoda wymaga zapewnienia odpowiedniej temperatury warzywom.

Ogórki do prawidłowego wzrostu potrzebują dużo słońca, dlatego też ich stanowisko powinno być słoneczne i ciepłe, a także osłonięte od wiatru, który może uszkodzić młode i delikatne pędy. Ważna jest także ziemia, którą należy delikatnie spulchnić i oczyścić z chwastów. Podłoże powinno mieć odczyn lekko kwaśny lub obojętny, a gleba żyzna, przepuszczalna i próchnicza.

Rośliny wysiewane na rozsadę wymagają temperatury co najmniej 18°C, a najlepsze warunki to 22-24°C. Nasiona wysiewane bezpośrednio do gruntu warto umieszczać w rozstawie co 15-20 cm. W glebie umieść po 2-3 nasiona. Z kolei z rozsady, nasiona wysiewa się w kwietniu do doniczek, a po około 4-5 tygodniach przesadza na miejsce stałe.

Jak dbać o ogórki? Wykonaj domowy nawóz

Zwróć też uwagę na regularne i obfite podlewanie, szczególnie w okresie wzrostu i owocowania. Dodatkowo stosuj nawozy bogate w potas i azot. Jednym z domowych sposobów na przyspieszenie prawidłowego wzrostu rośliny jest zastosowanie domowej odżywki z dodatkiem sody oczyszczonej. Jak ją przygotować?

Aby przygotować odpowiednią ilość nawozu do ogórków, najpierw policz, ile masz krzaków warzywnych. Przepisy podają proporcje na 10 litrów wody, które można łatwo dostosować do potrzeb. W przypadku ogórków warto użyć sody oczyszczonej, która spowoduje, że warzywa będą duże i jędrne. Wystarczy rozpuścić 10 gramów sody w litrze wody i podlać rośliny. Taki roztwór można też stosować co 10 dni jako oprysk na liście zaatakowane przez grzyby, np. mączniaka.

Innym sposobem na wzmocnienie ogórków jest dodanie do wody glukozy lub białego cukru. Glukozę można kupić w aptece, a cukier zazwyczaj mamy w domu. Dzięki temu zabiegowi ogórki będą liczniejsze, soczyste i sprężyste. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę glukozy lub dwie łyżki cukru w litrze ciepłej wody i podlać rośliny po ostudzeniu roztworu.

