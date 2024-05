Wypala chwasty co do joty. Nie trzeba chemii ani pielenia

Zbliża się sezon balkonowy . To najwyższy czas, żeby zabrać się za porządki na tarasie. Po długiej zimie płytki tarasowe nie wyglądają najlepiej. Są brudne i porośnięte mchem, a ze szczelin wyrastają chwasty . Chcesz przywrócić płytkom dawny wygląd? Wymieszaj ze sobą trzy składniki i przetrzyj. Zapomnisz o chwastach, a podłoże będzie lśniło czystością.

Chwasty to zmora każdego ogrodnika. Pojawiają się na trawie, rabatach, a nawet na tarasach i balkonach. Rosną wszędzie tam, gdzie jest ciemno i wilgotno . To wyjątkowo uparte rośliny, bowiem wyrastają nawet po wyrwaniu.

Jak pozbyć się chwastów z tarasu ? Zacznij od dokładnego posprzątania. Sięgnij po twardą szczotkę i wyczyść nią płytki tarasowe. Nie zapomnij o fugach — to właśnie tam najczęściej pojawiają się chwasty i mech . Po pozbyciu się resztek zanieczyszczeń przygotuj domowy płyn, który usunie wszelkie zanieczyszczenia i niechcianą roślinność.

Potrzebujesz trzech rzeczy — wody, sody oczyszczonej i mydła potasowego. Wlej do wiadra 10 litrów gorącej wody. Dodaj do niej opakowanie sody oczyszczonej i pięć łyżek mydła potasowego. Tak przygotowaną mieszanką umyj płytki tarasowe. Wetrzyj mieszankę przy użyciu twardej szczotki i pozostaw ją tak na 10-15 minut. Po tym czasie przetrzyj płytki czystą wodą i wytrzyj je do sucha.