Domowy nawóz za grosze. Podlej tuje, a sąsiedzi zzielenieją z zazdrości

Tuja wiosną. Dowiedz się, jak poprawić stan krzewów

Tuje to tzw. wiecznozielone krzewy. Nie tracą one koloru przez cały rok, choć to właśnie wiosną nabierają pięknego, żywego odcienia. Wczesną wiosną, na przełomie marca i kwietna warto szczególnie przyłożyć się do pielęgnacji tui. Dzięki temu będą one miały szansę na szybszą regenerację po zimie, a co za tym idzie, zyskają na gęstości, wysokości i ogólnym wyglądzie.