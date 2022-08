Domowy sposób na haluksy. Pomoże ci moczenie stóp w tej soli

Czym dokładnie są haluksy? Wiele osób kojarzy je z tzw. krzywymi palcami i widoczną "naroślą". I tak, same haluksy to guzowate narośle, które są umiejscowione przy dużym palcu. Powstają najczęściej w momencie, kiedy struktury kostne zaczynają się przemieszczać ze swojego pierwotnego położenia w wyniku wrodzonych deformacji, wad budowy ciała czy nawet za ciasnych butów. Warto więc zwracać na to uwagę.