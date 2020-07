Donald Trump popełnił gafę. Melania Trump świetnie wybrnęła z tej sytuacji

Amerykanie przywiązują dużą wagę do gestów polityków. Mają określone zasady, których skrupulatnie przestrzegają. Dlatego, gdy Donald Trump zachował się nieodpowiednio podczas odegrania hymnu państwowegom w internecie zawrzało.

Donald Trump popełnił gafę podczas hymnu państwowego

4 lipca to jeden z najważniejszych dni w roku dla Amerykanów. Świętowanie niepodległości odbywa się w całym kraju, a prezydent bierze udział w uroczystościach. W tym roku mieszkaniec Białego Domu wybrał się do Dakoty Południowej, by na Górze Rushmore wygłosić przemówienie.