"Dopadła mnie panika". Mówi o przedwczesnej menopauzie

Watts i Crudup niedawno ponownie powiedzieli sobie "tak". Tym razem zamiast skromnej uroczystości zaprosili przyjaciół i całą rodzinę i wyruszyli w podróż do Meksyku. Chcieli, by było "na bogato".

Naomi Watts decydowała się na szczere wyznanie na temat przedwczesnej menopauzy na łamach "The Hollywood Reporter". Przyznała, że kariera niemal powstrzymała ją przed założeniem rodziny, o której marzyła.

- Mówiono mi, że moja kariera potrwa tylko do czterdziestki, więc pracowałam jak szalona. A potem, kiedy mając 36 lat, chciałam założyć rodzinę, to dowiedziałam się, że wchodzę w przedwczesną menopauzę. Dopadła mnie panika, poczucie wstydu i lęku - przyznała Naomi.

- Wciąż bardzo się tego wstydziłam. Miałam poczucie, że jeśli kiedykolwiek odważę się o tym powiedzieć, to zostanę uznana za kogoś niepotrzebnego, że to będzie mój koniec i już nikt mnie nie zechce. Nie jesteś seksowna, nie możesz już grać. Mówienie o tym będzie zawodowym samobójstwem.

Teraz chce otwarcie mówić o emocjach, z którymi wtedy się mierzyła. Nie chce, by menopauza była tematem tabu. - Stanowimy połowę populacji i każdy z nas będzie przeżywać menopauzę wcześniej lub później. Dlaczego niby mamy na ten temat milczeć? Będę o tym mówić głośno. A jeśli chodzi o moją karierę, to pomyślałam, że jeśli wszyscy mają się tego bać, cóż, trudno. Ale miałam nadzieję, że efekt będzie odwrotny i że to ją wydłuży - podsumowała Naomi.