Planuje ślub z kobietą. Wcześniej spotykała się z 50 mężczyznami

Rebel Wilson aktualnie promuje w mediach swoją książkę "Rebel Rising", w której otwiera się przed fanami na temat swojego życia osobistego. To właśnie tam zdradziła, że straciła dziewictwo dopiero w wieku 35 lat. Ostatnio otworzyła się także na temat randkowania.

Kto by pomyślał, że Rebel Wilson prywatnie jest aż tak nieśmiała? W końcu nie tylko pracuje jako aktorka, ale również na szklanym ekranie często można podziwiać ją w rolach pewnych siebie i niezależnych kobiet. Ostatnio pojawiła się w programie "This Morning" i to właśnie tam zdecydowała się na dość zaskakujące wyznanie.