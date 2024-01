Dopięła swego. Joanna z Krakowa przekazała wiadomość

- Cieszę się, że wreszcie coś ruszyło, ale i niesmak pozostał. Chodź zeznałam wielokrotnie, że nie chciałam sobie zrobić krzywdy, narracja o tym powtarzana jest jak mantra. W sumie to dobrze, bo gdyby tak brutalna interwencja dotknęła osoby w kryzysie, mogłoby się to skończyć tragicznie. Czy gdyby doszło do najgorszego, władza też zasłaniałaby się procedurami? Policja, a przede wszystkim lekarz, chyba tym bardziej powinni taką osobę chronić - nie karać jak przestępcę. Problem w tym, że ja tą osobą nie byłam. Policja nigdy nie powinna była stanąć w moim mieszkaniu. Prawo nie zabrania samodzielnego przerwania ciąży! - podsumowała.