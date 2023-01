Dorota Chyc: Pokażmy światu na co nas stać

Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście kolorowe włosy, przez niektórych są odbierane jako dziwactwo. Dla mnie dziwactwem jest nietolerancja. Odwaga to coś, co przyszło do mnie wraz z doświadczeniem życiowym. Miejmy odwagę wykrzyczeć światu, że jesteśmy warte miłości, akceptacji, spełnienia. Nie jesteśmy pionkami na planszy życiowej gry. To my kreujmy świat. Wysuwajmy się z tłumu. Dla każdej z nas będzie to oznaczało coś innego, ale nie pozwólmy, aby świat o nas zapomniał. Nie wstydźmy się otoczenia. Wstyd to nieuczciwość. Bycie autentyczną wzmacnia nasze poczucie wartości. Nie okłamiemy naszego Ja. Prędzej czy później wyjdzie na jaw, czy jesteśmy sobą, czy chcemy grać tak, jak otoczenie pragnie nam zagrać. Kiedyś napisałam: "Nie poprawiam urody ziemi, nie sadzę kamieni wśród kwiatów. Nie burzę struktury swej gleby, po której chodzę i płynę." Tak pozostanie. Kwiaty, to moje pragnienia, marzenia. Nie będę się okłamywać, nie będę trwać w toksycznych związkach z ludźmi. Szanuję moje życie-glebę. Dlatego jestem sobą.