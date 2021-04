Dorota Szelągowska ma kompleks. Sprawa dotyczy jej wykształcenia

Od wielu lat Dorota Szelągowska prowadzi programy "Dorota was urządzi" oraz "Totalne remonty Szelągowskiej". W obu przypadkach prezenterka pokazuje ciekawe rozwiązania, które przydadzą się przy samodzielnych próbach zmian w mieszkaniu/domu. Mimo olbrzymiej wiedzy architektonicznej i świetnego działania w terenie, Szelągowska ma pewien kompleks.

Szelągowska o swoim wykształceniu

"Żałuję strasznie. Studiowałam na dwóch kierunkach: dziennikarstwo i stosowane nauki społeczne. Obu tych kierunków nie skończyłam. I to jest mój kompleks, owszem" - powiedziała Szelągowska.

Jak dodała projektantka, pracę w telewizji zaczęła w wieku osiemnastu lat, gdy była w ostatniej klasie liceum. Poszła na casting i po prostu już tam została, a w tym roku mija 23 lata od rozpoczęcia pracy zawodowej. Według Szelągowskiej jest to zabawne, ale jednocześnie przyjemne, w końcu nie każdy może pochwalić się podobnym stażem w tak młodym wieku.

W dalszej części rozmowy przyznała również, że po szkole średniej miała błędne skojarzenie dotyczące studiów architektonicznych. Traktowała je jako bardzo ciężki kierunek, który przede wszystkim wiąże się z budownictwem i pracą fizyczną. "Kojarzyła mi się ta architektura wyłącznie z mostami, matematyką i takimi rzeczami. Dopiero przed trzydziestką zrobiłam taki kurs, który uprawniał do wykonywania zawodu" - dodała.

Szelągowska podsumowała swoją wypowiedź w prosty sposób. Przyznała, że same studia niewiele zmieniają, jeśli architekt albo projektant nie mają odpowiedniego drygu ani nie potrafią "bawić się" przestrzenią. Gwiazda stwierdziła również, że jeśli miałaby możliwość cofnięcia się w czasie, z pewnością wybrałby studia z wzornictwa przemysłowego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!