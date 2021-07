Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie bez makijażu i filtrów. "Ale podobna do mamy"

Zdjęcie 40-letniej projektantki w naturalnym wydaniu szczególnie przypadło do gustu internautom. W komentarzach mogliśmy przeczytać m.in.: "Piękna, szczęście i uśmiech to najlepszy filtr" czy "Cudownie, naturalnie". Niektórzy zwracali uwagę na podobieństwo Szelągowskiej do Katarzyny Grocholi. "Ale Pani podobna do Mamy....! Boziu, normalnie tak tego nie widać, ale na tym zdjęciu na maksa"– pisali.