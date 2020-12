Hanna Lis nagrała filmik, a fanka zapytała, co się stało z jej twarzą. Stanowcza reakcja dziennikarki

Pod najnowszym filmem Hanny Lis opublikowanym w mediach społecznościowych jest istna burza. Fani dopytują co się stało z jej twarzą, piszą, że nie jest na nagraniu podobna do siebie. "Matko! To jest pani Hanna Lis? Przecież w ogóle do siebie nie podobna. Co się z panią Hanną stało. pani Hanno" – napisała jedna z jej obserwatorek. Inna zdobyła się na bardziej uszczypliwy komentarz. Dziennikarka postanowiła zabrać głos.