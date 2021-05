Pazura nagrał rozmowę z 3-letnią córką. Wideo robi furorę w sieci

Pazura opublikował na swoim profilu na Instagramie wideo, a na którym widać, jak 3-latka udaje, że rozmawia z nim przez telefon. Wybiera numer i dzwoni do taty, by opowiedzieć, co u niej słychać i co robi mama. Patrząc, jak doskonale poradziła sobie z aktorskim zadaniem, które wymyślił jej Cezary, można śmiało stwierdzić, że niedługo uczeń może przerosnąć mistrza.