Dorota Warakomska jest fanką "Wonder Woman". Film widziała 10 razy

Dorota Warakomska, dziennikarka, aktywistka, od lat uczy kobiety wystąpień publicznych. Jej najciekawszy szkoleniowy trik? Zabawa w Wonder Woman.

Dorota Warakomska napisała kolejną książkę. "Śmiało. Mów własnym głosem" to poradnik dla kobiet. Warakomska, która od lat prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych, zebrała swoje obserwacje i wiedzę w tej publikacji.

Jak mówi w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów", głównym problemem kobiet jest brak pewności siebie. I podpowiada, jak się z tym uporać. Warakomska jest zwolenniczką metody "zachowuj się jakby…". W skrócie chodzi o to, żebyś zachowywała się tak, jak chciałabyś się czuć. "Masz coś zaprezentować? Zachowuj się tak, jakbyś wiedziała, jak to zrobić" - mówi w rozmowie z dziennikarką "Wysokich Obcasów".

Warakomska dodaje też, jak ważna jest praca z ciałem. I tu z pomocą przychodzi popkultura, bo jej zdaniem dodajemy sobie odwagi tym, jak się zachowujemy. A czy Wonder Woman nie jest uosobieniem odwagi i pewności siebie? Dziennikarka zdradza, że film z Gal Gadot widziała już z dziesięć razy. A postawa tytułowej bohaterki jest warta naśladowania. "To postawa dominująca. Stań, rozstaw nogi na szerokość bioder – chodzi o to, żeby nie stać na baczność, nie chwiać się, żeby nie stać na jednej nodze, tylko mocno na dwóch. Wyprostuj plecy, połóż dłonie na biodrach, zrób głęboki wdech, odetchnij i teraz popatrz z pewnością siebie. O, tak!" - przekonuje.