Dorota Wellman ma nowy pomysł. Nawiązuje do skandalu na WUM

Skandal z udziałem doktora Rafała Maciąga

Wellman w swoim tekście nawiązuje do socjologa dr Rafała Maciąga, który podczas zajęć pielęgniarstwa miał dopuścić się tak skandalicznych słów. Sprawę zbadali dziennikarze "Gazety Wyborczej", którzy po rozmowie z kilkoma studentkami Maciąga, nagłośnili to, co wygłaszał. Podczas wykładów miały padać stwierdzenia zaczerpnięte z dawno nieaktualnych źródeł, jak i prywatnych opinii doktora. "Homoseksualizm to nerwica" - to tylko jedna z rażących "definicji", którymi posługiwał się wykładowca podczas zajęć na WUM.