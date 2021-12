"My tego tak nie zostawimy". Skandaliczne słowa dyrektora białostockiego szpitala

Konsekwencje prawne

Teraz federacja rozpoczyna walkę ze szpitalem: "Został już złożony sprzeciw do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, teraz czas na skargi do NFZ i okręgowej izby lekarskiej. Po nowym roku składamy pozew przeciwko szpitalowi i może komuś jeszcze... Analizy prawne co do szczegółów powództwa trwają, ale jedno jest pewne - w szpitalu w Białymstoku doszło do rażących naruszeń praw Agaty. I my tego tak nie zostawimy. Wyciągniemy konsekwencje od każdego, kto łamie prawa kobiet" - podkreśla Krystyna Kacpura, prezeska federacji.