Posłanka Monika Rosa. "O swojej ciąży bałam się mówić"

Mocne słowa Moniki Rosy

"Poseł Wróblewski - inicjator wniosku do TK o zakazie aborcji prezentował dziś projekt o Instytucie Rodziny i Demografii. (...) To koszmar, który tworzy kolejne narzędzia do kontroli życia Polek i Polaków, do wchodzenia butami w ich życie, tak jak PiS już zrobił, zakazując aborcji w Polsce i skazując tak wiele kobiet i rodzin na cierpienie. To nie jest projekt ustawy stworzony w trosce o stan demografii w Polsce. To projekt stworzony, by za 30 mln zł promować wybrany przez wnioskodawców konserwatywny narodowo-katolicki model rodziny" - czytamy na Instagramie posłanki z Klubu Kolacji Obywatelskiej - Moniki Rosy.