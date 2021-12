Dorota Wellman ostro o pierwszej damie. "Nie interesuje mnie, co ma do powiedzenia"

- Są chwile, w których ostatnią rzeczą, o których człowiek by myślał, to nagranie sobie filmiku. Jeśli przeżywamy coś naprawdę tragicznego, ważnego, to nie będziemy się fotografować cali we łzach. Nikt wtedy nie ma na to czasu, stara się zbierać do działania, żeby pomóc osobie najbliższej (...). Szukanie popularności za wszelką cenę, moim zdaniem, do niczego dobrego nie prowadzi (...) Pewne rzeczy musimy zostawić dla siebie - powiedziała.