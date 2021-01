Dostała od męża drogi prezent. Kosztował 35 tysięcy złotych

Wokalistka przed laty wygrała pierwszą edycję "Idola". Wielu mówi, że to historyczna edycja. W wielkim finale rywalizowała z Szymonem Wydrą i Eweliną Flintą. Był to pierwszy taki talent-show w Polsce. Zmagania uczestników śledziły miliony. Po programie wiele osób szybko rozpoczęło karierę.

Nagrodą za zwycięstwo Alicji Janosz był kontrakt na wydanie pierwszej płyty. Debiutancki krążek pojawił się w 2002 roku. Promujące go single stały się przebojami. Po kilku latach współpracy wokalistka zerwała kontrakt z dużą wytwórnią, rozpoczęła zaś współpracę z zespołem HooDoo Band. Tam znalazła nie tylko spełnienie muzyczne i artystyczne, ale też poznała wielką miłość – swojego obecnego męża, Bartosza Niebielskiego.

Alicja Janosz pochwaliła się prezentem od męża

We wtorkowym programie "DD TVN" opowiedziała o swoich najnowszych dokonaniach. Zaśpiewała też podczas wizyty w studiu utwór "Puść". Okazuje się, że muzykę do tego kawałka skomponowała na... prezencie od męża. "Ja komponuje na gitarze akustycznej i na pianinie. Bo mój maż 2 miesiące temu sprezentował mi piękne pianino Petrofa i właśnie na nim narodziła się piosenka, którą dziś zagram" – powiedziała w programie. Jak podaje "Jastrząb Post", taki sprzęt muzyczny kosztuje ok. 35 tysięcy złotych.