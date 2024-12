Natalia Oreiro po raz pierwszy odwiedziła Rosję w 2001 roku, niemal od razu czując "duchową więź" z krajem Putina. "Nasza Natasza" to dokument ukazujący podróże, które Oreiro odbyła po Rosji oraz Białorusi. "Historia tego kraju jest bardzo potężna, wielka, pełna męstwa, odwagi, wytrwałości" - miała mówić sama wokalistka.

Argentyńska telenowela była ogromnym sukcesem w Rosji. Obywatelki tego kraju pisały do Natalii Oreiro, która starała się zawsze osobiście odpowiadać na wiadomości, jakie otrzymywała. Do dziś w mediach społecznościowych odpisuje na komentarze pozostawiane przez rosyjskich fanów. Artystka nie kryje, że jest zachwycona Rosją.

Na wybór piosenki miał wpływ fakt, o jakich czasach opowiada: "były bolesne dla narodu, które przyniosły wiele cierpienia, a jednocześnie wolność, z której są tak dumni. (...). Chciałam zrobić to dobrze" - miała podkreślić.

W 2022 roku Natalia Oreiro przyleciała do Rosji po raz pierwszy na podstawie paszportu otrzymanego od Putina. Nie kryła wówczas, jak ważny to dla niej moment.

Niedługo później Rosja zaatakowała Ukrainę. Oreiro nie zajęła jednak jednoznacznego zdania w tej sprawie. Opublikowała jedynie grafikę przedstawiającą dwie postaci: jedna ma na sobie flagę Ukrainy, druga Rosji. Sylwetki wypuszczają z rąk białe gołębie. "Chcemy pokoju" - takie słowa we wspomnianym wpisie zamieściła wokalistka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!