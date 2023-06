Dostała rachunek od wspólnoty mieszkaniowej. Prosi o pomoc

Doda o rachunkach

Jak podaje portal "Fakt", wokalistka mieszka w dwupiętrowym mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 140 metrów kwadratowych. Na dachu budynku, w którym mieszka Doda, znajduje się ogród, a sam apartamentowiec, jak i okolica, są bardzo prestiżowe. Według artystki to jednak nie usprawiedliwia wysokiej kwoty, którą co miesiąc płaci na fundusz remontowy.