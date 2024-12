Dostała trzy razy większy rachunek za prąd. Jest finał sprawy

Pani Karolina korzysta z energetycznych usług ENEA, opłacając rachunki co dwa miesiące. W jej bloku mieszkańcy otrzymują rozliczenie bieżącego roku wraz z fakturami prognozowanego zużycia na kolejny rok na przełomie listopada i grudnia. Tym razem wysokość naliczonych opłat na przyszły rok mocno ją zaskoczyła.

Kobieta uznała, że coś tutaj nie gra i postanowiła zgłosić się do dostawcy energii. Była to dobra decyzja, bo w systemie zaistniał błąd, który dotknął także inne osoby. Okazuje się, że prognozy były robione, gdy jeszcze nie było wiadomo, że przez kolejny rok opłaty mają zostać zamrożone na obecnym poziomie. Stąd wynika plaga błędnych faktur.

"W naszym regionie wystawiono ponad 40 tysięcy błędnych faktur przez błąd w systemie. Przyszłam, po weryfikacji, skorygowano i wystawiono mi nowe rozliczenie na nowy rok. Podobno z czasem mają też wysłać do innych korekty" - tłumaczy pani Karolina w serwisie "Ekspress Bydgoski".

