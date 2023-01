Dostarczają Ukraińcom emerytury. "Jesteśmy ich jedynym łącznikiem ze światem"

W służbie emerytowanym Ukraińcom

- Wcześniej bardzo się baliśmy. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłych ostrzałów. Już nie zwracamy na nie uwagi - mówi w rozmowie z CNN 72-letnia Lubow Bilenko. Stanęła na skraju tłumu seniorów, którzy wyczekują na kurierów poczty rozwożących emerytury. Bilenko mieszka sama. Co miesiąc dostaje od państwa ok. 350 zł. Świadczenie ledwo wystarcza na zakup jedzenia w jednym z pobliskich i wciąż otwartych sklepów.