Doświadczamy tego zimą. "Działa hamująco na seksualność"

Mówi się, że wiosna sprzyja zakochaniu i miłosnym uniesieniom. Jak się okazuje, to również w tym okresie ożywa sfera seksualna, co zaznaczył w wywiadzie dla i.pl prof. Michał Lew-Starowicz. Z kolei okres jesienno-zimowy raczej nie sprzyja zbliżeniom.

Co wpływa na udane życie seksualne i daje gwarancję satysfakcji? Okazuje się, że fizyczność schodzi na drugi plan, a główną rolę odgrywają emocje. Podstawą udanego seksu jest natomiast odpowiednia komunikacja .

– To przede wszystkim wzajemne poczucie atrakcyjności, przyjemność z bycia razem, tzw. "chemia" między partnerami, a także umiejętność realizowania swoich potrzeb – zarówno emocjonalnych, jak i seksualnych. Ważna jest odpowiednia stymulacja i bliskość, które odpowiadają obu stronom. Istotne są również elementy biologiczne, takie jak przeżywanie pożądania, podniecenia, orgazmu czy inne funkcje seksualne. Ale podstawą jest komunikacja i dbałość o wspólne potrzeby – informuje Lew-Starowicz.

W wywiadzie został również podjęty wątek pornografii. Czy faktycznie jest tak szkodliwa? Okazuje się, że w tym przypadku pada typowa odpowiedź: to zależy. Może zarówno rujnować życie seksualne, jak i zupełnie na nie nie wpływać.

– Z drugiej wobec tego, że pornografia jest dzisiaj powszechnie dostępna, jest konsumowana przez miliony ludzi na całym świecie. Z badań wynika, że większość tych osób nie doświadcza negatywnych konsekwencji. (...) Statystyki wskazują również, że około jedna trzecia użytkowników pornografii to kobiety, więc nie jest to tylko męska sprawa – dodaje Michał Lew-Starowicz w tej samej rozmowie.

