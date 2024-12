"Czułem się z nią bezpiecznie, w końcu znaliśmy się już cztery miesiące, przegadaliśmy dziesiątki godzin. Mimo to nie potrafiłem osiągnąć orgazmu" - żali się bohater książki "Gdy porno przestaje być sexy. Pornografia oczami psychoterapeuty" prof. Mateusza Goli.

Gdy mężczyzna, określany jako "pan X", zwierzył się ze swoich problemów koledze, usłyszał, by "tyle się nie masturbował, bo trudno będzie mu znaleźć kobietę z waginą w kształcie swojej dłoni".

Po dwóch miesiącach mężczyzna ponownie wrócił do masturbacji i oglądania pornografii. Potem próbował znaleźć sposób na to, aby osiągać orgazm w trakcie seksu z partnerką: oglądał przed stosunkiem pornografię lub zamykał oczy podczas zbliżenia, aby odtworzyć w głowie najbardziej lubiane sceny z filmów pornograficznych.

Jak w swojej publikacji zauważa prof. Mateusz Gola, "realny seks, w odróżnieniu od porno, nie jest dostępny na zawołanie" . Ekspert odnosi się do sytuacji "pana X".

