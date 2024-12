Otworzył pokój zabaw dla par. Zaczęło się od zarwanego łóżka

Przedsiębiorca Rafał Pośpiech stworzył w Częstochowie nietypowe miejsce. Przygotował pokój zabaw, ale nie dla dzieci. To miejsce dedykowane osobom dorosłym, które pragną oderwać się od codzienności i na nowo odkryć swoją seksualność. Już teraz przyciąga pary zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Za drzwiami apartamentu znajduje się korytarz wyposażony w więzienną kratę. W środku na gości czekają różne "atrakcje" m.in. klatka BDSM z glory hole, kozioł gimnastyczny, krzesło tortur, leżanka z milking table, sofa tantryczna i solidne, stalowe łóżko. Na wieszakach zawieszone są mniejsze zabawki np. kajdanki, łańcuchy czy paralizator. Goście mogą skorzystać z profesjonalnych lin do Shibari, taśm do kneblowania oraz klipsów na sutki. Jest też pokaźna kolekcja literatury erotycznej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!