"Doszłam do ściany". Anna Wendzikowska opowiedziała o depresji

Anna Wendzikowska o depresji

"To choroba naszych czasów. W Polsce mówi się nawet o 4 milionach. 2/3 Polaków przyznaje się przynajmniej do jednego z możliwych objawów depresji. Większość chorych to ludzie w wieku 20-40 lat " - napisała na swoim Instagramie. Anna Wendzikowska niedawno wyznała, że choruje na depresję. Przyznała również, że miewała myśli samobójcze. Odkąd zdecydowała, że opowie o swojej chorobie, stara się edukować swoich obserwatorów w tematach dotyczących zdrowia psychicznego.