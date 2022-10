Maja Herman jest lekarką psychiatrii. Tak komentuje post Anny Wendzikowskiej

"Byłam poniżana, gnębiona, codziennie drżałam o pracę. Niby 'gwiazda z telewizji', a ja byłam traktowana jak dziewczyna z podstawówki, którą co chwilę bije się po łapkach za każde niedociągnięcie" - wyznała. Dziennikarka opisała, jak mobbing, którego doświadczała wpłynął na jej życie. "Były leki, była terapia. Ale z przemocą jest tak, że jak się na nią godzisz, to jej poziom rośnie" - opisała. Do jej wpisu odniosła się Maja Herman, która na co dzień pracuje z pacjentami w kryzysach psychicznych.