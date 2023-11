Dramat ciężarnej w Zakopanem. Podczas cesarki doszło do incydentu

"Gazeta Wyborcza" dotarła do pacjentki szpitala w Zakopanem, która ma za sobą traumatyczne przeżycie. Kobieta trafiła do placówki, w której miało zostać przeprowadzone cesarskie cięcie. W jego trakcie doszło do awarii urządzenia. Ciężarna odniosła poparzenia drugiego stopnia. Szpital wystosował przeprosiny.