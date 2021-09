Dramatyczne losy Pawła Wawrzeckiego. Aktor przeżył istne piekło

Aktorowi udało się jednak w końcu odzyskać spokój i stabilizację. W 2009 r. pojął za żonę Irenę Roman, Polkę mieszkającą w USA. Jego wybranka jest prawdziwą kobietę sukcesu, jej majątek szacuje się na ok. 100 milionów dolarów. Paweł Wawrzecki dzieli życie między Polskę a USA. W przeszłości planował przeprowadzkę do ukochanej na stałe, jednak pandemia i opieka nad córką póki co zatrzymały go nad Wisłą.