Dramatyczny apel o pomoc dla domu dziecka w Wielkopolsce. Jak placówki opiekuńczo - wychowawcze radzą sobie z pandemią?

Głos Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Z tego co się dowiedzieliśmy, po interwencji mediów do domu dziecka w Bninie zostały skierowane dodatkowe pielęgniarki.

Problem covidowy w rodzinnych domach dziecka

- To pokazało nam jak bardzo potrzebne są takie miejsca, aby dzieci na co dzień przebywające w domach dziecka, już bardzo obciążone samotnością i różnymi traumami, nie musiały trafiać do miejsc obcych, nieprzyjaznych im - mówił Kartasiński. - To powinno być pewnym standardem myślenia instytucji które powinny zapewniać opiekę i bezpieczeństwo w sytuacji licznych zachorowań. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że małe dziecko, doświadczone ciężkimi przeżyciami, miało trafić do izolatorium np. na stadion narodowy – przecież to jest jakaś abstrakcja umysłowa - mówi prezes fundacji.