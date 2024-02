Dua Lipa globalną ambasadorką makijażu YSL Beauté

Rok 2024 dopiero się zaczął, ale już wiadomo, że dla Dua Lipy i wszystkich jej fanów będzie pełny emocjonujących momentów. Piosenkarka nie tylko wyda trzecią płytą w swojej karierze, ale też będzie się realizować jako globalna ambasadorka makijażu YSL Beauté. Dua Lipa swoją współpracę z francuską marką rozpoczęła już w 2019 roku. Wtedy została ambasadorką zapachów Libre. Gwiazda nieprzypadkowo nazywana jest "Madonną pokolenia Z", bo poza talentem wokalnym wyróżnia ją też inspirujący styl i wartości, które reprezentuje. Od lat podkreśla, że wychodzi poza utarte schematy, ma odwagę, żeby być sobą, a do tego jeszcze nieustannie akcentuje znaczenie wolności. Dzięki temu jest idealną ambasadorką współczesnych kobiet i wartości YSL Beauté. Z pomocą kolorówki będzie przełamywać granice piękna w imię wolności i prawa do wyrażenia siebie.

Dua Lipa po raz pierwszy w kampanii makijażowej YSL Beauté

Jak wygląda pierwsza kampania Dua Lipy w roli globalnej ambasadorki makijażu YSL Beauté? Główna rola, która przypadła piosenkarce, polega na zaprezentowaniu błyszczącego oświadczenia marki. Nowość, którą pokazuje wokalistka, to jednak coś więcej, niż kosmetyk wpisujący się w najgorętsze trendy. Pomimo że pełne blasku usta to jeden z największych makijażowych przebojów 2024, to w przypadku YSL Beauté znaczy on o wiele więcej. Spot stworzony przez reżyserkę Nathalie Canguilhem w Maroku został nieprzypadkowo osadzony właśnie w takiej scenerii. Miejsce ma silny związek z założycielem i samą marką. Można bowiem powiedzieć, że właśnie tam wszystko się zaczęło. Saint Laurent po raz pierwszy odkrył piękno koloru i moc światła. To właśnie tam rozpoczęła się historia, która nadal trwa. Światło rozświetlające palmy nad basenami teraz emanuje prosto z ust Dua Lipy. Do tego wszystko dzieje się zaledwie kilka kilometrów od Ourika Community Gardens, skąd składniki trafiają do YSL LOVESHINE. Wybrana sceneria stała się zatem podwójnie udanym tłem dla piosenkarki, która w kampanii z pomocą makijażu pokazuje nowe oblicze kobiecości - zmysłowe i wyrafinowane, w którym pewność siebie jest na pierwszym planie.

© materiały partnera

"Dua Lipa wnosi elektryzującą energię do naszej marki, inspirując kobiety nie tylko do noszenia makijażu, ale także do wyrażania tego, kim są i za czym się opowiadają. Jej wpływ to pochwała indywidualności, deklaracja siły, zachęta dla każdego, by z pewnością siebie podkreślał swoje wyjątkowe piękno" - podsumował Stephan Bezy, International General Manager YSL Beauty.

Współpraca Dua Lipy i YSL Beauté

Dua Lipa ma już swoje pierwsze doświadczenia jako globalna ambasadorka makijażu YSL Beauté. Debiutancka kampania, w której wzięła udział, idealnie pokazuje, że świetnie pasuje do marki i jej kosmetyków. Gwiazdą, która towarzyszy piosenkarce, jest bowiem nowa pomadka do ust. YSL LOVESHINE podkreśla, że Dua Lipa błyszczy na scenie i w życiu codziennym. Dzięki rekomendacjom piosenkarki będzie można ten efekt przenieść także do swojego życia i poczuć się jak ulubiona artystka. Na tym nie koniec rewelacji. Już wkrótce roztaczać blask na miarę Dua Lipy będzie można z pomocą aż trzech różnych kosmetyków. Od marca dostępna w sprzedaży będzie pomadka Loveshine. To jednak tylko zapowiedź całej linii, która zadba, żeby usta nawet na chwilę nie traciły blasku. Od czerwca będzie można sięgnąć także po błyszczyk Loveshine Candy Glaze i balsam do ust Candy Glow. Niezależnie od wyboru konkretnego kosmetyku za każdym z nich stoi błyszcząca deklaracja. Kolorówka do ust to bowiem sposób, żeby każdego dnia wyrażać siebie, tak jak robi to Dua Lipa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Dla mnie zapachy i makijaż są kolejną formą wyrażania siebie, sposobem na odkrywanie mojej figlarności, kreatywności i indywidualności. Cieszę się, że mogę odbyć tę podróż jako część rodziny YSL Beauté" - powiedziała Dua Lipa.

Dua Lipa © materiały partnera

Błyszczący makijaż YSL LOVESHINE

Biorąc pod uwagę moc drzemiącą w błyszczącym make-upie, naturalna wydaje się jego obecność w makijażach YSL od samego początku. Nie da się też ukryć, że stale sięga po niego Dua Lipa. Jego możliwości bowiem znacznie wykraczają poza typowe upiększanie. Błysk w makijażu nie tylko pięknie odbija światło, ale również podkreśla indywidualność i wiarę w swoje możliwości. Sam Saint Laurent był przekonany, że blask rozpromienia i wydobywa z cienia. Trzy nowe kosmetyki, które proponuje YSL Beauté doskonale to potwierdzają. Ponadczasowe podejście do makijażu w tym przypadku spotyka się jednak z nowoczesnością. Najmodniejszy makijaż 2024 opiera się bowiem na blasku, a usta są w centrum tego trendu. Jednocześnie marka nie zapomina o innym, który także bije rekordy popularności. Kolorówka, która jednocześnie pielęgnuje, to najlepsza odpowiedź na potrzeby współczesnej kobiety. We wszystkich kosmetykach z linii YSL LOVESHINE połączono zatem oba trendy. Błyszczące pigmenty i pielęgnacyjne formuły spotykają się w luksusowych opakowaniach, żeby spełnić oczekiwania Dua Lipy i wszystkich kobiet.

YSL Beauté











[1/7] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Materiał sponsorowany przez YSL Beauté