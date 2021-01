Duże zmiany w życiu Kingi Dudy. Może liczyć na wsparcie rodziny

We wrześniu ubiegłego roku wyszło na jaw, że Kinga Duda została doradcą społecznym swojego taty Andrzeja Dudy. Prezydent w wielu wywiadach podkreślał, że córka pomaga mu nieodpłatnie i robi to w ramach wolontariatu. Jednak po zaledwie sześciu miesiącach piastowania tego jakże odpowiedzialnego stanowiska, Kinga postanowiła złożyć rezygnację.

Co o tej nagłej zmianie planów Kingi sądzi jej rodzina? Mogłoby się wydawać, że przecież córka prezydenta powinna pomagać ojcu i wspierać go w jego politycznej karierze. Właśnie tak, jak robiła to do tej pory. Jednak okazuje się, że najbliżsi bardzo ją wspierają i w pełni akceptują jej decyzję.