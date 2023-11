Motorniczy chwycił za telefon. Pokazał, co zostawiła pasażerka

Z komunikacji miejskiej w polskich miastach każdego dnia korzystają tysiące osób. I choć teoretycznie każda z nich powinna pozostawić po sobie porządek, zabierając ze sobą wszystkie rzeczy, okazuje się, że nie wszyscy to robią. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia opublikowane przez krakowskie MPK, na których możemy zobaczyć, ile śmieci zostało pozostawionych przez pasażerów. Motorniczy sam je posprzątał.

Zdjęcia z tramwaju wywołały sporo emocji. Internauci, którzy wyrazili pod postem swoją opinię, nie ukrywają oburzenia. Część z nich zwraca przede wszystkim uwagę na fakt, że śmieci zostały pozostawione przez matkę z dzieckiem, co według nich zdarza się coraz częściej i wiąże się z "bezstresowym wychowaniem".

"Przykład wychowania przez rodziców. To jest bezstresowe wychowanie Brajanka", "Prostactwo, chamstwo i brak kultury to niestety nadal codzienność w pojazdach komunikacji miejskiej w Polsce. Szkoda, że takiej matce nie jest wstyd. Motorniczy powinien za to dostać premię, bo nie jest od tego, żeby robić za sprzątaczkę" - czytamy.