Dwukolorowe czółenka "slingback" to hit na wiosnę. Bohosiewicz trafiła w dziesiątkę

Kiedyś w czółenkach Chanel chodziła między innymi księżna Diana, dziś kocha je Meghan Markle. Nie da się ukryć, że te buty swoje kosztują – ich cena sięga kilku tysięcy złotych. Gwiazdy wiedzą jednak, że to wydatek, który naprawdę się opłaca.

Bohosiewicz najwidoczniej poczuła się zobowiązana do wyjaśnienia swojego wydatku. W odpowiedzi na jedno z pytań podkreśliła, że "slingback" od lat są bestsellerem kolekcji Chanel, a ten konkretny model "dostanie kiedyś jej córka" . Możemy tylko pozazdrościć.

Czółenka na stabilnym obcasie, z charakterystycznym czarnym noskiem i paskiem na pięcie, ma w swojej garderobie także Vanessa Hudgens . Gwiazda Disneya nosi je w najmodniejszy sposób: z oversizową koszulą i szerokimi jeansami. Naszym zdaniem to świetny sposób na "ogranie" ikonicznego obuwia w nonszalancki, casualowy sposób.

Oglądając te przykłady, myślisz sobie, że ciebie raczej nieprędko będzie stać na czółenka za kilka tysięcy złotych? Mamy dobrą wiadomość: w sklepach online i sieciówkach możesz znaleźć spory wybór modeli inspirowanych klasycznymi "slingback" od Chanel. Ich ceny zaczynają się już od około 100 zł. Warto je wybrać, bo nic tak dobrze nie sprawdza się we wiosennych i letnich stylizacjach, które mają być trochę eleganckie, a trochę na luzie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!