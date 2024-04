Wskoczyła w obcisłą sukienkę. Rozcięcie "zrobiło robotę"

"(...) Nie oceniając doświadczeń, każde (a zawłaszcza te trudne) jest szansą na rozwój. Od nas zależy, czy z niego skorzystamy, by wzrastać" - napisała pod jednym ze swoich ostatnich postów na Instagramie Emilia Komarnicka-Klynstra. Aktorka zaprezentowała także filmik z programu "Jaka to melodia?", gdzie dała popis swoich wokalnych umiejętności.

Gwiazda do swojej kreacji dobrała złoty naszyjnik oraz bransoletkę do kompletu, które w połączeniu z pierścionkami doskonale uzupełniły jej niezwykle kobiecy look. Aktorka nie eksperymentowała już za to z fryzurą i makijażem, stawiając na proste włosy oraz make-up no make-up z delikatnie podkreślonymi oczami.