Dwulatka z USA najmłodszym członkiem Mensy. Inteligencją przewyższa 99 proc. rówieśników

Tuż po drugich urodzinach swojej córki Jason i Amanda McNabb, rodzice Isli, zauważyli, że dziewczynka potrafi sama ułożyć niektóre wyrazy, takie jak krzesło, lód, kot czy mama, które dodatkowo ustawiała w miejscach, które z nimi kojarzyła bądź przy których leżały. Uznali to za "niemalże przerażające", ponieważ nie sądzili, że córce przyjdzie to tak szybko. Jason postanowił więc wypróbować kolejną rzecz i układając poszczególne wyrazy z literek, sprawdzał, czy Isla będzie w stanie je wymówić. I oczywiście, robiła to.