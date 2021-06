Genialna influencerka. Ma bardzo wysokie IQ, a pokazuje półnagie ciało

Fakty mówią jednak same za siebie. Modelka i influencerka od siedemnastego roku życia należy do prestiżowej organizacji Mensa. To największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji zrzeszające zaledwie 145 tysięcy osób z całego świata. Candice, która może pochwalić się IQ 136.