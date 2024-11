Działa jak Ozempic. Rewolucyjne odkrycie naukowców

W czasopiśmie "Food Bioscience" naukowcy z Shibaura Institute of Technology w Japonii pochwalili się wynikami badań dotyczącymi polifenoli. Choć do tej pory najczęściej mówiło się o nich w kontekście słabego wchłaniania przez organizm, okazuje się, że mogą przyczynić się m.in. do obniżenia poziomu cukru we krwi, a nawet obniżenia masy ciała.