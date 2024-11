Nie jedz w tych godzinach, a zachowasz szczupłą sylwetkę

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym post przerywany polega. Osoby, które go stosują, jedzą wszystkie posiłki w tzw. oknie żywieniowym, które zwykle trwa przez 8 godzin w ciągu dnia. Tym sposobem, jeżeli śniadanie zjemy o godz. 10, ostatni posiłek musimy zjeść do godziny 18. Dr Dąbrowska-Molenda podkreśla, że "poza oknem żywieniowym nie powinniśmy jeść ani pić niczego oprócz wody, nawet niesłodzonej kawy czy herbaty".

Dietetyczka kliniczna podkreśliła, że wprowadzenie w życie postu przerywanego "reguluje poziom glukozy i zmniejsza gwałtowne wyrzuty insuliny do krwi wywołujące napady głodu". Z tego właśnie powodu wprowadzenie tzw. okna żywieniowego jest zalecane osobom cierpiącym na cukrzycę lub mierzącym się ze stanem przedcukrzycowym. To jednak nie koniec zalet postu.

Ekspertka zaznacza, że warto zacząć stosowanie postu przerywanego od okna żywieniowego trwającego 10 godzin i 14-godzinnej przerwy, a później przejście na okno 8-godzinne. Dietetyk zwraca też uwagę na to, że w trakcie okna żywieniowego nie powinniśmy jeść bez umiaru, jak można przeczytać na niektórych portalach internetowych.

"Oszukaj" żołądek. Co zjeść na kolację, by nie podjadać?

"Oszukaj" żołądek. Co zjeść na kolację, by nie podjadać?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!