Działania pierwszej damy. Pojawiła się na warsztatach dla ukraińskich dzieci

– Jak każda żona, każda matka, każda kobieta nie godzę się na to, co dzieje się podczas tej wojny. Nie godzę się na to, by kobiety były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy. Trzeba nazwać sprawę po imieniu: to jest bestialstwo i akt ludobójstwa, które muszą zostać przez wszystkich potępione, a sprawcy powinni zostać ukarani – powiedziała podczas spotkania Agata Kornhauser-Duda.