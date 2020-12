Dzieci Maryli Rodowicz. Matka wspiera ich wszystkie pomysły na biznes

Najstarsze dziecko - 41-letni Jan - ma za sobą nieudany biznes w Krakowie. Po niecałych dwóch latach musiał zamknąć swoją klubokawiarnię i poszukać innego zajęcia. Sprzedał mieszkanie, które kupiła mu mama i zainwestował w firmę budującą drewniane domy na Mazurach. Co ciekawe domki powstają tuż obok rodzinnego pensjonatu.

Z kolei órka - Katarzyna Jasińska - dzięki wsparciu mamy otworzyła w 2015 roku cukiernię w Krakowie. Niestety biznes upadł i wtedy kobieta postanowiła skupić się na swojej pasji do koni. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ dzisiaj 38-latka ma własną stajnię i prowadzi szkolenia. To właśnie Jasińska jest obecnie jednym z najlepszych ekspertów w Europie w kwestii psychologii koni oraz pierwszym polskim licencjonowanym instruktorem metody Parelli Natural Horsemanship.