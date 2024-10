Te eleganckie kwiaty występują w niemal każdym zakątku świata, z największym zróżnicowaniem w tropikalnych lasach Azji oraz Ameryki Północnej i Środkowej. Storczyki rzeczywiście są wymagające, preferują odpowiednią wilgotność, ciepło oraz dobre oświetlenie. Ich długowieczność w naturze wynika z pewnych przystosowań. Aby móc w pełni i na długi czas cieszyć się zdrowym wyglądem tej rośliny, należy w domowym otoczeniu zastosować kilka trików, które będą zbliżone do ich naturalnego środowiska.

Nawodnienie i nawożenie

Podstawowa zasada, która utrzyma storczyki w jak najlepszej kondycji, to ilość i częstotliwość nawodnienia. Najlepiej podlewać je średnio raz w tygodniu miękką wodą, wtedy gdy podłoże jest suche na dotyk. Te rośliny nie lubią nadmiaru wody, dlatego lepiej podlać za mało niż za dużo. Storczyki ze względu na swoje pochodzenie lubią wilgotne powietrze. Dlatego warto zapewnić im zwiększoną wilgotność spryskując je wodą, lub używając nawilżacza powietrza.

Dodatkowym krokiem, o którym nie można zapomnieć, to regularne nawożenie, ale w małych ilościach. Do tego można użyć specjalnych nawozów do storczyków - co 2-4 tygodnie w okresie wzrostu.

Podłoże i temperatura

Storczyk to roślina, która najlepiej utrzymuje się w temperaturze pokojowej od 18 do 25°C. Co więcej, warto unikać dużych wahań temperatury oraz przeciągów. Zmiany temperatury oraz ekstremalnie skrajne warunki mogą im zaszkodzić. Storczyki są wrażliwe na przeciągi oraz bezpośrednie źródła, takie jak grzejniki czy klimatyzatory.

Podłoże to kolejna ważna kwestia, która jest niezbędna do zachowania pięknego wyglądu storczyków. Zazwyczaj wymagają one przesadzania co dwa lata, gdy podłoże się rozkłada lub korzenie wypełnią doniczkę. Jeżeli korzenie będą wystawać poza doniczkę, należy koniecznie przesadzić roślinę. Nie należy obcinać elementów wystających, ponieważ może to doprowadzić do osłabienia, a w konsekwencji utraty.

Kondycję storczyka może poprawić również woda utleniona. Wystarczy w litrze odstanej wody wymieszać dwie łyżki specyfiku i zasilać tym roślinę przy każdym podlewaniu. Można bezpośrednio wlać miksturę do doniczki lub doniczkę umieścić w misce z domowym specyfikiem i poczekać ok. 30 minut, aż całość wsiąknie.

