Dzięki temu zaczniesz się wysypiać. Wystarczy 6 minut

Czytanie przed snem pozytywnie wpływa nie tylko na młode głowy

W Polsce osoby starsze rzadko sięgają po książki. Według badań Krajowego Instytutu Mediów, 64 proc. osób powyżej 65. roku życia nie przeczytało w ostatnim czasie żadnej książki. Jeśli więc nasz wzrok oraz dostępność do książek na to pozwalają, warto częściej zanurzyć się w lekturze. Nie koniecznie musi być to długa powieść, wystarczą artykuły, które znajdują się w czasopismach. Dodatkowo, w księgarniach często dostępne są wydania książek z większym drukiem, co ułatwia czytanie i może zachęcić do sięgania po literaturę nawet osoby starsze.