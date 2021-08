Dzieli ich prawie 50 lat. Miliarder i modelka doczekali się pierwszego dziecka

74-latek prócz smykałki do biznesu słynie z zamiłowania do pięknych kobiet. Przez kilka lat jego żoną była Laura Michnowicz, później spotykał się z celebrytką i uczestniczką programu "Damy i wieśniaczki" Beatą Pruską, z którą planował ślub. Obecnie jego serce należy do Patrycji Tuchlińskiej. Para jest razem trzy lata i teraz obwieścili nowinę, że urodził im się synek. Partnerka miliardera zamieściła na Instagramie rozczulające zdjęcie, na którym tuli swego syna do piersi.